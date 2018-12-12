‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط مسؤولين بمجلس مدينة طلخا مكنوا مواطنين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:13 م
طباعة
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط مسؤولين بمجلس مدينة طلخا مكنوا مواطنين من البناء بدون ترخيص.

ورصدت متابعة مباحث الأموال العامة وجود بعض التعديات على الأراضي بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية نتيجة قيام عدد من مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

 

وبالفحص تبين قيام عدد (3) فنيين هندسيين بالمجلس خلال الفترة من عام 2012 / 2015  باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع ( 3 ) مواطنين صادر لهم ترخيص ببناء بدروم وأرضي وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفتهم شروط الترخيص والرسومات الهندسية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام (قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات) والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

 

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المزيد عن: مجلس مدينة طلخا عقارات بدون ترخيص ضبط مسؤولين حوادث الفجر أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا