ضبط مسؤولين بمجلس مدينة طلخا مكنوا مواطنين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط مسؤولين بمجلس مدينة طلخا مكنوا مواطنين من البناء بدون ترخيص.

ورصدت متابعة مباحث الأموال العامة وجود بعض التعديات على الأراضي بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية نتيجة قيام عدد من مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية "بدون ترخيص" وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وبالفحص تبين قيام عدد (3) فنيين هندسيين بالمجلس خلال الفترة من عام 2012 / 2015 باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع ( 3 ) مواطنين صادر لهم ترخيص ببناء بدروم وأرضي وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفتهم شروط الترخيص والرسومات الهندسية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام (قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات) والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.