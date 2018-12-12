"مكسيكية".. معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال العالم هذا العام

تم منح لقب ملكة جمال العالم 2018 إلى المكسيك حيث فازت فانيسا بونس دي ليون، باللقب وتوجت ملكة جمال تايلاند وصيفة لها.





وهذه هي المرة الأولى التي تتوج فيها ملكة المكسيك بلقب ملكة جمال العالم.





وحققت "فانيسا" شهرة كبيرة في المكسيك في عام 2014 عندما فازت بجائزة "أفضل عارضة أزياء في المكسيك" من خلال برنامج تلفزيون الواقع.





تنحدر فانيسا من مدينة جواناخواتو وتحمل شهادة في إدارة الأعمال الدولية وهي حالياً عضو في مجلس إدارة مركز إعادة التأهيل للفتيات والمتطوعين في "Migrantes en el Camino".





وتعمل كمتطوعة في مدرسة تدعى Nenemi تساعد في توفير التعليم متعدد الثقافات للأطفال المنحدرين من القبائل الأصلية في المكسيك.





هي متحدثة باسم المعهد الوطني للشباب في المكسيك بالإضافة إلى عملها كمقدمة برامج.





من هواياتها الغوص وتلعب الكرة الطائرة كما تتقن الرسم.





برنامجها التلفزيوني المفضل هو "Downton Abbey".





شعارها الشخصي هو: "كلنا بحاجة إلى بعضنا البعض."