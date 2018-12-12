"وفاة ترامب واغتيال بوتين".. أبرز تنبؤات 2019

تنبأت امرأة عمياء من بلغاريا، تدعى "بابا فانغا" قبل وفاتها عن عمر يناهز 85 عاما في سنة 1996، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيكون هدفا لمحاولة اغتيال، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء الماضي.





وفي عام 1989، توقعت فانغا تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي من "طائرتين"، كما سبق أن توقعت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك صعود تنظيم داعش ضمن توقعاتها للعام 2019.





وقالت المرأة قبل وفاتها، إن الرئيس الأمريكي الذي سيحكم الولايات المتحدة في 2019، وهو دونالد ترامب حاليا، سيصاب بمرض غامض، سيؤدي في نهاية المطاف إلى إصابته بسكتة دماغية.





وتعتقد فانغا أن كارثة تسونامي هائلة ستضرب آسيا على غرار كارثة عام 2004، التي ضربت السواحل الإندونيسية على وجه التحديد، وأدت إلى مقتل 300 ألف شخص.





وقدمت فانغا مئات التنبؤات على مدار 50 عاما، تحقق جزء كبير منها، لكن كثيرا منها أيضا لم يتحقق. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الملايين من أتباعها أنها كانت تتمتع بقدرات خارقة.



