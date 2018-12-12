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شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:50 ص
شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية
بسمة وهبة
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الفجر الفنى
 
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نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها عقب عودتها بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلقت بسمة في تعليقها على الصور قائلة: "أخيرًا بعد غياب.. وحشتوني".

وخضعت بسمة لعملية جراحية حرجة في المعدة داخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بسمة وهبة صدمت الجمهور بخبر سفرها إلى أمريكا وخضوعها لعملية دقيقة، وذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها طلباً وهو الدعاء لها، لأنها الآن في غرفة العمليات تخضعت لعملية دقيقة، لتنهال التعليقات من المتابعين الذين أخذوا يسألوا عن مرضها الحرج الذي دفعها للسفر والتكتم عن تفاصيل وعكتها.

وما أربك محبو بسمة وهبة أكثر هو ما أعلنه الصحفي والنائب البرلماني عبد الرحيم على، عن تعرض بسمة وهبة لظرف صحي شديد، تحتاج للدعاء فيه، قائلاً من خلال تغريدة: "أسألكم الدعاء للزميلة العزيزة الإعلامية الكبيرة الأستاذة بسمة وهبة فإنها تمر بظرف صحي صعب للغاية".

وبعد حالة من البلبلة، تم الإعلان من أن العملية الجراحية التي خضعت لها بسمة وهبة كانت في المعدة، وليس أن السرطان عاد وهاجمها من جديد مثلما خمن البعض، خاصة وأنها عانت من هذا المرض من قبل وانتصرت عليه.

شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية
شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية
المزيد عن: مشاهير مزيكا فنانين فن سينما دراما بسمة وهبة
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