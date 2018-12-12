شاهد.. أول ظهور للإعلامية بسمة وهبة بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية

نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة لها عقب عودتها بعد رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلقت بسمة في تعليقها على الصور قائلة: "أخيرًا بعد غياب.. وحشتوني".





وخضعت بسمة لعملية جراحية حرجة في المعدة داخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.