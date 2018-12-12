مُفوضة صاحبة الجلالة البريطانية للتجارة بإفريقيا تبحث دعم رواد الأعمال في مصر

زارت "إيما ويد-سميث" -مُفوَّضة صاحبة الجلالة البريطانية للتجارة بإفريقيا، مصر لمدة أربعة أيام والتي تركزت حول توسيع نطاق الروابط التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ومصر والقارة الإفريقية، بما في ذلك دعم رواد الأعمال الشباب.





وتُعدُّ هذه أول زيارة لمُفوَّضة صاحبة الجلالة البريطانية للتجارة بإفريقيا إلى مصر في إطار دورها الوظيفي الذي نشأ في يونيو 2018 لتقوية الروابط التجارية والاستثمارية مع المملكة المتحدة عبر أنحاء إفريقيا، وستكون سعادتها هي المتحدثة الرئيسية في منتدى أفريقيا 2018 –والمعرض الإفريقي للتجارة البينية خلال فترة إقامتها.





والمملكة المتحدة حريصة على دعم ريادة الأعمال في مصر بطرقٍ مختلفة من بينها برنامج بقيمة 47 مليون جنيهًا مصريًا لدعم المشاريع الاجتماعية، وكانت "إيما ويد-سميث" المتحدثة الرئيسية في يوم العروض التقديمية لمسرعة الشركات الناشئة Flat6Labs في القاهرة، حيث سُتلقي الضوء على أهمية المشاريع التجارية الصغيرة في خلق فرص ووظائف اقتصادية.





وأثناء زيارتها، التقت بمعالي وزير البترول "طارق الملا"، لمناقشة المشاريع الحالية للبتروكيماويات والتكرير باستخدام تمويل الصادرات الخاص بالمملكة المتحدة.





صرحت "إيما ويد-سميث" مُفوَّضة صاحبة الجلالة البريطانية للتجارة بإفريقيا قائلةً: "إن المملكة المتحدة فخورة بعملها مع مصر وعبر أنحاء إفريقيا للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي تخلق فرصًا للعمل وتجعل الاقتصاد أكثر ازدهارًا، ومن صميم ذلك الاستثمار في الشباب والمشاريع، فلقد شهدنا كيف حقق المزج بين الخبرات البريطانية والمواهب المصرية نتائجًا رائعة في مصر. ونعمل عبر أنحاء إفريقيا لبناء الشراكات وتدعيم أواصر التعاون بين المملكة المتحدة والبلدان الأخرى وبين القطاعين العام والخاص، كما نعمل لتحقيق هدفنا بأن نصبح أكبر مستثمر في مجموعة الدول الصناعية السبع في إفريقيا بحلول عام 2022".



