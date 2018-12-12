الكوريتان تتحققان من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح

أعلنت وزارة الدفاع الكورية، اليوم الأربعاء، أن عسكريي الكوريتين الشمالية والجنوبية يتحققون من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا للاتفاق المتعلق بالشؤون العسكرية.

وجاء في بيان صحفي للوزارة: "اليوم، في 12 ديسمبر، بدأ عسكريو الكوريتين بالتحقق المتبادل في مكان سحب وإزالة 11 برج مراقبة، تنفيذا للاتفاق المتعلق بالشؤون العسكرية بتاريخ 19 سبتمبر".

وسيقوم عسكريو كوريا الجنوبية صباحا بتفتيش المنطقة في كوريا الشمالية، وبعد فترة ما بعد الظهر ستحقق عسكريو الشمال في الجهة المقابلة.

وينبغي على العسكريين التحقق خلال التفتيش من سحب كافة الأسلحة والمعدات والأفراد من المناطق المحددة، وهدم منشآت المراقبة ودفن الأنفاق وإزالة الحواجز.

وكان ممثلي وزارتي الدفاع في الكوريتين قد اتفقا، خلال قمة 19 سبتمبر، على إزالة أبراج المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح من طرفي الحدود قبل نهاية نوفمبر الجاري.