"التعليم": زيارات دورية للمحافظات لتخفيف مشقة السفر على المعلمين أصحاب الشكاوي

واصل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، اجتماعه الدورى المفتوح، بالمعلمين، والمنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع معلمى وإدارى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحضور الأستاذ يسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذة هند جلال معاون الوزير والمشرف على مكتب نائب الوزير للشئون المعلمين، والأستاذ هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والأستاذ جمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمي والأستاذ وائل شعراوى مدير التوجية المالى والاداري.





رحب عمر بالسادة المعلمين والمعلمات الحاضرين فى بداية الإجتماع، مؤكدا على متابعة كافة الشكاوى المقدمة من المعلمين ودراستها مع كافة الجهات المعنية بجدية شديدة، لذلك قد تم إنشاء موقع الكترونى لتقديم الشكاوى عليه، وذلك نظرا لكثرة الشكاوى الورقية لأن هذه الآلية تضمن سرعة البت في المشكلات وتواكب التطور التكنولوجى والألكترونى الذي تتبعه الوزارة حاليا في آليات العمل، والذى يطبق بالفعل في منظومة التعليم الجديدة.





كما أعلن عمر عن مجموعة من الزيارات للمديريات التعليمية البعيدة والحدودية خلال الفترة القادمة، وذلك للاجتماع بالمعلمين وسماعهم، بغرض التخفيف من مشقة السفر عليهم، والوصول إليهم في أماكنهم.





وأشار "عمر" إلى أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه إستغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة فى المعاملات الإدارية مع المعلمين، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تطوير كافة آليات العمل لكى تصبح على قدر المسئولية.



