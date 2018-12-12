برنامج "ما لم يقل" على قناة التاسعة يتوج من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد



وتحصل البرنامج على الجائزة بفضل التحقيق الذي بث في الحلقة السابعة تحت عنوان ” تخريب المعالم وطمس التاريخ” للصحفية نجوى الهمامي.







توّج برنامج ما لم يقل الذي تبثه قناة التاسعة، ويقدمه الإعلامي زهير الجيس، بالجائزة الأولى لأحسن تحقيق صحفي عن فئة الإعلام السمعي البصري، والتي تسندها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.