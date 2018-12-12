الليلة.. محافظ الفيوم ضيف "الحياة اليوم"

يحل الليلة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ضيفًا على برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه كل من لبنى عسل وخالد أبو بكر.

حيث يتناول اللقاء سير العمل في المشروعات التنمية بالمحافظة والعقبات التي تواجه المشروعات التنموية وسبل تعامل المحافظة معها، ومدى توافر الفرص الاستثمارية بالمحافظة الفيوم، والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المشروعات المستقبلية.

برنامج"الحياة اليوم" يذاع فى السابعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.