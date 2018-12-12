مواصلة توسعة شوارع الجيزة استعدادا للبدء في إنشاء محطات مترو الهرم (صور)

يواصل حي الهرم برئاسة اللواء خالد عصر، بالتنسيق مع إدارة المرور أعمال تطوير وتوسعة شوارع الجيزة، استعدادا للبدء في إنشاء محطات مترو الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال نقل المرافق المتعارضة مع المحطات، حيث يتم حاليا رصف وتطوير الشوارع بواسطة معدات ولوادر وعمال الحي لتطوير الشوارع والقيام بأعمال تنظيف ورصف للمحاور.





وتجرى خطة تطوير الشوارع لرفع كفاءة ورصف وتجميل شارع المطبعة والمساحة والعروبة، حيث تمت أعمال رصف على جانبي الجزيرة الوسطي لشارع المطبعة والمساحة مع تجريد لشارع العروبة، وسيتم إجراء أعمال تطوير لشوارع تبادلية لنقل الحركة المرورية بالمحاور، قبل البدء في أعمال إنشاء محطات المترو التي تستلزم إجراء تحويلات مرورية خلال الفترة المقبلة.

ويشرف رؤساء أحياء الجيزة على عمليات التطوير بالشوارع الهامة، لعل أبرزها شارع المطبعة وترسا، وتم الاستعانة خلالها بمعدات ولوادر لإجراء عمليات التطوير والتوسعة، مع تجهيز شارع فيصل وشوارع جانبية تربطه بمنطقة الهرم ليتم إجراء تحويلات مرورية بها، وتوجيه السيارات إليها خلال الفترة المقبلة لاستكمال أعمال إنشاءات محطات مترو الخط الرابع.

ووضعت المحافظة بالتنسيق مع المرور خطة لتوسعة عدد من الشوارع الهامة التي تستوعب أعدادا من السيارات أثناء إجراء التحويلات المرورية وتوجيه المركبات من الهرم إليها وسط مراقبة غرف العمليات وتجهيز الكاميرات لمتابعة حركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، ويتم حاليا استكمال نقل مرافق خلال تلك الأعمال للمياه والصرف الصحي والكهرباء.

وتجرى عمليات توسعة وتطوير لعدد من الشوارع الجانبية والرئيسية والرابطة بين منطقتي الهرم وفيصل، لإنشاء محطات مترو الخط الرابع لمترو الأنفاق الـ 13 محطة، مع إجراء تحويلات مرورية بشارع الهرم خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات والتوسعة للشوارع.

وحددت المحافظة بالتنسيق مع المرور شوارع تبادلية سيتم إجراء تحويل لحركة السيارات بها خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تحريك المرافق المتعارضة مع خط مترو الهرم، وحددت إدارة المرور والمحافظة 13 شارعا للقيام بتلك الأعمال منها الشوارع الموازية بفيصل وترسا وخاتم المرسلين والشوارع الرابطة منها العريش والمطبعة وشارع ضياء وكوم الأخضر وسهل حمزة وحسن محمد والمستشفى واللبيني مريوطية والمنصورية.

ويوجد عدد من التحويلات التي حددت محاور عرضية وطولية لتحويل حركة السيارات أثناء أعمال الحفر التى تتضمن إنشاء مطالع ومنازل لمحطات المترو، وسيكون هناك العديد من الشوارع البديلة لشارع الهرم، منها شوارع خاتم المرسلين وترسا وفيصل، وهى شوارع موازية للطريق أثناء بدء الأعمال مع تدعيم كل الطرق بالأوناش والخدمات المرورية.

وسيتم تجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بالشوارع الموازية والشارع الرئيسى بمنطقة الهرم، الذي يحمل كثافات مرتفعة على مدار اليوم أثناء إجراء التحويلات المرورية لمنع ظهور أي تكدسات مرورية على مدار الـ 24 ساعة، مع تكثيف انتشار الخدمات المرورية لمراقبة الحركة المرورية.