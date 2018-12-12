رئيس الفيفا: سنقرر في مارس القادم عدد فرق مونديال قطر

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو أن الفيفا سيقرر في مارس ما إذا كان من الممكن زيادة عدد فرق كأس العالم 2022 بقطر لتشمل 48 فريقاً، وذلك في برنامج Telefoot على التلفزيون الفرنسي.

وخلال البرنامج الفرنسي، أوضح انفانتينو: "لقد قررنا بالفعل أن النسخ المستقبلية يجب أن تضم 48 فريقًا.. نعتقد جميعا أنها فكرة جيدة".

وعند سؤاله عن مونديال 2022 في قطر، قال انفانتينو "لن يكون الأمر سهلاً ، فهذه النسخة من كأس العالم ستقام في 28 يومًا وليس 31 يومًا كالمعتاد.. لكن إذا كان لدينا ما يكفي من البنية التحتية، فسوف نتخذ القرار في مارس في الاجتماع التالي لمجلس الفيفا في ميامي".

وحول ما إذا كان يمكن استضافة كأس العالم من قبل بلدان أخرى، أوضح إنفانتينو: "لما لا، إذا كان ذلك ممكنا. نحن نتناقش مع قطر حول هذه النقطة.. يمكننا أن نتخيل لعب بعض المباريات في أراضي الدول المجاورة.. لماذا لا نحلم ، هذا ليس مستحيلاً".

وأضاف: "إذا لم يكن ذلك ممكنا ، فسوف نلعب كأس عالم رائع مكون من 32 فريقا، وإذا كان ذلك ممكنا، سنلعب أيضا كأس عالم رائع مكون في 48 فريقا".