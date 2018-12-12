الثمانية الكبار في كأس العرب.. السعودية استثناء.. وتفوق إفريقي

بعد صعود الرجاء المغربي على حساب الإسماعيلي المصري، انتهت منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، واكتمل عِقد الفرق الثمانية الصاعدة إلى دور الثمانية بالبطولة.

وسجلت البطولة تفوقًا إفريقيًّا بوصول 5 فرق من أصل ثمانية، لكن السعودية سجلت الاستثناء باعتبارها البلد الوحيد الذي وصل منه فريقان إلى دور الثمانية.

وشهدت البطولة خروج 3 أندية مصرية من أصل أربعة -هي: الأهلي والزمالك والإسماعيلي- شاركت في البطولة التي تقام لأول مرة بنظامها الحالي.

الأهلي ودَّع المسابقة العربية بتعادلين مع الوصل. والزمالك غادر بالهزيمة من الاتحاد في الإسكندرية بعد الفوز عليه في برج العرب ثم الخسارة بركلات الترجيح، وهي طريقة خروج الإسماعيلي من البطولة بعد تعادلين بلا أهداف مع الرجاء المغربي.

الاتحاد السكندري أصبح ممثل مصر الوحيد في بطولة الـ6 ملايين دولار (مكافأة البطل)؛ وذلك بعد أن مر على حساب مواطنه الأبيض عقب المرور من بطل إفريقيا فريق الترجي التونسي في مرحلة سابقة.

وكانت السعودية صاحبة نصيب الأسد بين الدول العربية بمشاركة فريقين منها في دور الثمانية؛ هما: الهلال والأهلي. ولم تشارك آسيا إلا بفريق ثالث مع الثنائي السعودي، وهو فريق الوصل صاحب المفاجأة الكبرى في البطولة بإقصاء الأهلي المصري.

ووصل من إفريقيا الرجاء المغربي، ومولودية الجزائر، والمريخ السوداني، والنجم الساحلي التونسي، بجوار الاتحاد السكندري المصري.

وتُجرَى قرعة غير موجهة وغير مقيدة بأي ضوابط، بين الفرق الثمانية يوم 17 ديسمبر الجاري في الرياض لتحديد أطراف مباريات دور الثمانية، ورسم الطريق إلى نصف نهائي البطولة.