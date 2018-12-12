نائب أمير الرياض يدشن فعاليات مهرجان "حركات ثقافية لذوي الإعاقة"

دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء؛ فعاليات المهرجان الثقافي الثالث لذوي الإعاقة (حركات ثقافية)، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعدد من الشخصيات ويستمر لمدة يومين.

وفور وصول الأمير، افتتح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة ونفع عام معنية بذوي الإعاقة، إضافة إلى معرض فني يقدم فيه الفنانون من ذوي الإعاقة أعمالهم في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والفنون البصرية، وتقديم ورش عمل فنية بمشاركة وإشراف من الهيئة العامة للثقافة، وتجول سموه على الأركان المشارِكة في المعرض.

عقب ذلك بُدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة في قاعة الشيخ حمد الجاسر، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة الرياض، وأوضح أن احتفال الجامعة بيومِ الإعاقةِ العالمي، يأتي من مبدأ الحرصِ الذي تُوليهِ حُكُومُتنا الرشيدةُ بتوفيرِ كافةِ الإمكاناتِ لِذوي الاحتياجاتِ الخاصة، وإِعطاِئهمْ حُقُوقَهم كاملةً أسوةً بأفرادِ المجتمعِ الآخرين، وإدراكًا من الدولةِ -رعاها الله- لِدَوْرِهم الفاعلِ في المجتمعِ الذي يَنْتمونَ إِليه".

وأضاف الدكتور العمر أن جامعة الملك سعود تحرص على إقامةِ مثلِ هذهِ الاحتفاليةِ، في إطار جهودها التوعويةِ بحقوقِ وواجباتِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ، وتأكيدًا لدَورها الريادي في خدمةِ ذوي الاجتياحاتِ الخاصةِ؛ حَيْثُ كاَنتْ من أوائلِ الجامعاتِ التي فَتَحتْ أبوابها لقبولِ الطلابِ ذوي الإعاقة، كما بادرتْ بإنشاءِ مركزٍ يُعدُّ منَ أرْقَى وأفضلِ المراكزِ على مستوى جامعاتِ المملكةِ ودولِ الخليج.

وأكد معاليه أن الجامعة تَتَّبَعُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة التي تؤكد الاهتمام بذَوي الإعاقةِ على المستوياتِ الرسميةِ والاجتماعية، إضافةً إلى ما تَبَنته رؤيةُ المملكة 2030 من طرحِ مبادراتٍ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لتلك الفئة الغالية، مشيرًا إلى أن كافة الجهود تَهْدِفُ إلى تقديمِ الخدماتِ التي تُلبي تطلعاتِ ذوي الإعاقةِ، مِنْ خِلالِ إشراكِ المجتمعِ بكافةِ فئاتهِ وشرائحهِ في مساراتِ التنميةِ الاقتصاديةِ الحديثة، وَتمْكِينِ فئاتِ ذوي الإعاقةِ، وإتاحةِ الفرصةِ لهمْ للعملِ والَتَعلُّمِ لِيكونوا عناصرَ مساهِمةً وفعالةً في التنمية الوطنية.

ورفع مدير جامعة الملك سعود الشكر لخادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِ عهدهِ الأمينْ؛ على ما يقدمانهِ من رعايةٍ واهتمامٍ بالمواطنين بكافةِ شرائحهم، ولدعْمِهما الدائمِ والسَخِيِّ لجامعةِ الملكِ سعود، وَمَسَاَندِتهما الدائمةِ لكل برامجِها وأنشطِتها، كما قدم شكره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على ما يقدمه من دعمٍ ومساندةٍ للجامعة، وشكرَ القائمينِ على هذه الاحتفاليةِ ممثلةً في عمادة شؤونِ الطلاب.

بعد ذلك كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن الجهات والأفراد الذين أسهموا في خدمة ذوي الإعاقة، والداعمين لمهرجان حركات في دورته الثالثة.

واختتم الحفل بعرض مسرحية بعنوان "أيعقل؟" بمشاركة مواهب مسرحية من ذوي الإعاقة.