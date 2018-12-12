اليوم.. بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة بعد توديع البطولة العربية

تصل بعثة الإسماعيلي إلى الأراضى المصرية في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم ، فى رحلة تستمر خمس ساعات.

ومن المقرر أن تغادر البعثة فندق الإقامة بالمغرب فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا ، على أن تستقل الطائرة المتوجهة لمصر فى تمام الثالثة عصرا والتى من المقرر وصولها لمطار القاهرة الدولى عند الموعد المذكور سلفا.

وستعود البعثة للإسماعيلية فى تمام الساعة العاشرة مساءًا، وذلك بعد توديع منافسات كأس زايد للأندية الأبطال إثر الهزيمة أمام الرجاء البيضاوى المغربى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.