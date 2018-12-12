الشركة الراعية للجبلاية تطالب أجيري بتحديد ودياته

طالبت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بتحديد المباريات الودية التي سيخوضها استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

ويرغب مسؤولو الشركة الراعية في تحديد المنتخبات مبكرًا لبدء الدخول في مفاوضات مع الاتحادات الوطنية، وإنهاء الأمور بشكل سريع قبل بداية المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني صعد إلى نهائيات الإمم الإفريقية برفقة المنتخب التونسي، لتصدرهما المجموعة قبل نهاية التصفيات بجولتين.