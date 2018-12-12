‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالفيديو.. أول فنانة مصرية تقود سيارة في السعودية (فيديو)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
بالفيديو.. أول فنانة مصرية تقود سيارة في السعودية (فيديو)
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

أشادت الفنانة المصرية رشا مهدي بالجهود الحكومية المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة خلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها بموقع "تويتر" مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تقود سيارة بالمملكة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب.. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود".

وأضافت: "بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب إللي شفته.. وطبعا لا يمكن أفوت اللقطة دي.. وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية".

وشهدت قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية جدلا كبيرا في الماضي، إذ إن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارات، ولا تصدر لهن رخص قيادة؛ لكن الجدل ازداد بعد قرار الملك السعودي، في 26 سبتمبر الماضي، بـ"منح النساء حق القيادة".

وبين مؤيد ومعارض، مضت سلطات المملكة في قرارها، وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، تمكنت سيدات وآنسات سعوديات من استبدال رخص القيادة الدولية، التي حصلن عليها في دول مجاورة وأخرى بعيدة، برخص قيادة محلية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سيارة رشا مهدي دراما الفجر الفني السعودية اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا