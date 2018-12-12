بالفيديو.. أول فنانة مصرية تقود سيارة في السعودية (فيديو)

وعلقت على الفيديو قائلة: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب.. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود".





وأضافت: "بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب إللي شفته.. وطبعا لا يمكن أفوت اللقطة دي.. وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية".





وشهدت قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية جدلا كبيرا في الماضي، إذ إن المملكة كانت الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارات، ولا تصدر لهن رخص قيادة؛ لكن الجدل ازداد بعد قرار الملك السعودي، في 26 سبتمبر الماضي، بـ"منح النساء حق القيادة".





وبين مؤيد ومعارض، مضت سلطات المملكة في قرارها، وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، تمكنت سيدات وآنسات سعوديات من استبدال رخص القيادة الدولية، التي حصلن عليها في دول مجاورة وأخرى بعيدة، برخص قيادة محلية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.