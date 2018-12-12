مدرب توتنهام: ميسي أفضل لاعب في العالم

عبر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن سعادته البالغة بعد صعود فريقه لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏بوتشيتينو في تصريحات صحفية: " شعرت بأن المباراة تحت السيطرة، وفي الشوط الثاني وجدنا طريقة افضل للهجوم، ولقد استحقينا التأهل".

وتابع: "ميسي بالفعل افضل لاعب في العالم، وأنه يملك حلول كبيرة تجعل فريقه في مقدمة أي مباراة كرة قدم".

يذكر أن توتنهام هوتسبير قد تأهل لدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع نادي برشلونة الإسباني بنتيجة هدف لكل فريق علي ملعب الكامب نو.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول في الدقيقة السابعة للبارسا، بينما تعادل نادي توتنهام عن طريق البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتأهل نادي توتنهام إلى الدور القادم بعد احتلاله وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد المتصدر نادي برشلونة برصيد 14 نقطة.

وأطاحت تلك النتيجة بنادي إنتر ميلان الإيطالي، بسبب مواجهة المباشرة بين ناديي توتنهام والفريق الإيطالي، والتي تعد في صالح الفريق الإنجليزي.