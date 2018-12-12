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الياباني ريوجي يدير مواجهة العين وويلنجتون في افتتاح المونديال

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
الياباني ريوجي يدير مواجهة العين وويلنجتون في افتتاح المونديال
ساتو ريوجي
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محمد الصو
 
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تعيين طاقم تحكيم ياباني لإدارة مواجهة العين الإماراتي أمام تيم ويلنجتون النيوزولندي، في افتتاح نهائيات كأس العالم للأندية.

 

وتم تعيين ساتو ريوجي حكم ساحة، على أن يتواجد ويعاونه كلًا من ساجارا توري حكم مساعد أول، ويامايوشي هيروشي حكم مساعد ثاني، والإيطالي روكشي جيانلوكا حكمًا رابعًا.

 

ومن المقرر أن يكون الحكم الإيطالي دي ليبراتوري إلينيتو احتياطيًا، على أن يكون الكندي ليس ميزاروس مراقبًا للمباراة.

 

ويلتقي العين الإماراتي تيم وويلنجتون النيوزولندي، مساء اليوم في افتتاح نهائيات مونديال الأندية والتي تقام بالإمارات بالفترة من 12 حتتى 22 بالشهر الجاري.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك البطولة عبر قنواتها، وسوف يتم نقل هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 2 HD.

 

ويشارك نادي العين الإماراتي في بطولة كاس العالم للأندية لموسم 2018، بسبب تتويجه ببطولة الدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

 

ويخوض نادي ريال مدريد الإسباني البطولة بداية من الدور النصف نهائي بصفته بطل قارة أوروبا، وأيضا نادي جوادالاخارا المكسيكى كبطل لكونكاكاف، وتيم ويلنجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا.

 

ويعد الممثل العربي الثاني في البطولة هو نادي الترجي التونسي، حيث سيشارك بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي كاشيما انتلرز بطل أسيا، والمتأهل الأخير منذ أيام قليلة نادي ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية.

 

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة العين الإماراتي وتيم ويلنجتون النيوزلندي في الدور الأول بكأس العالم للأندية عبر موقع الفجر الرياضي.

 

 

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