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15 ألف حالة شهريا.. أرقام مهمة عن نسب الطلاق في مصر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:11 ص
15 ألف حالة شهريا.. أرقام مهمة عن نسب الطلاق في مصر
التفكك الأسري والطلاق - صورة تعبيرية
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، تقريرًا عن نسب الطلاق في مصر، حيث بلغت في عام 2017 نحو 190032 حالة، وحوالي 15 ألف حالة شهريا.

واشار التقرير إلى تراجع إشهارات الطلاق في عام 2017، مقارنة بعام 2016، بنحو 2047 حالة، أي بنسبة 1.06%.

وبلغ متوسط معدل الطلاق على مستوى الجمهورية في العام الماضي حالتين لكل 1000 من السكان، وسجلت محافظة القاهرة أعلى معدل لحالات الطلاق بحوالي 36 ألف حالة بينما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بنحو 23.7 ألف حالة وجاءت محافظة جنوب سيناء كأقل عدد في حالات الطلاق، ب184 حالة فقط.
المزيد عن: مصر الطلاق أخبار أحمد سمير
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