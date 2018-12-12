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وزير الرياضة: مصر قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:02 ص
وزير الرياضة: مصر قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019
اشرف صبحي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قدرة مصر على تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 ولكنه أكد دعم الوزارة لقرار اتحاد الكرة بمساندة الدول الأفريقية.

 

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "مازلنا نجتمع مع اتحاد الكرة لمناقشة آلية عودة الجماهير ونظام تذاكر المباريات وتجهيزات الاستادات".

 

وأضاف :"قادرون على تنظيم أمم أفريقيا ومستعدون لدعم اتحاد الكرة وندعمه في موقفه في مساندته للدول الأفريقية".

 

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً :"ندعم محمد صلاح وكل المحترفين المصريين".

 

وكان فريق ليفربول حقق فوزاً صعباً على نابولي الإيطالي بهدف دون رد أمس الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

سجل هدف ليفربول في شباك النجم الأحمر، محمد صلاح بمهارة فردية رائعة خلال الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

 

وبهذه النتيجة؛ يتأهل ليفربول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته على حساب نابولي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف بينما نابولي في المركز الثالث.

 

وصعد ليفربول بهذا الفوز إلى دور الـ16 حيث كان يحتاج للفوز بهدف نظيف على نابولي من أجل التأهل إلى هذا الدور، ورافق الريدز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز بدوره على فريقه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

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