الأوسكار يواجه طريقا مسدودا يهدد الحفل المقبل!

تواجه قيادة أكاديمية السينما الأمريكية طريقًا مسدودًا، بعد رفض الممثل الكوميدي، كيفن هارت، تقديم حفل مراسم توزيع الأوسكار في دورتها الـ 91.





واعتذر الكوميدي المشهور هارت عن تقديمه لحفل الأوسكار بسبب قضية تغريدات له على تويتر بما يخص قضايا المثليين، وما سببته من مشكلة اجتماعية عامة وضعهته في خانة الأشخاص الذين يعانون من رهاب المثلية.