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عاجل.. الأهلي يعلن عن صفقته المدوية خلال أيام

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:04 ص
عاجل.. الأهلي يعلن عن صفقته المدوية خلال أيام
الاهلي
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علاء خليف
 
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أصبح حسين الشحات نجم العين الإماراتي قريبًا من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وحصل مسئولو الإدارة الحمراء على وعد من نظرائهم فى النادى الإماراتى بإتمام الصفقة عقب كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر الجاري.

 

وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع الشحات على الإنتقال للفريق خلال الفترة المقبلة، ورصدت الإدارة الحمراء مبلغا كبيرا لإتمام الصفقة خاصة في ظل الحاجة المُلحّة لضم اللاعب.

 

وأبدت إدارة العين مرونة في الاستغناء عن خدمات الشحات بعد التعاقد مع لاعب الوسط المالى تونجو حامد دومبيا وقيده في قائمة الفريق لمدة موسمين بجانب مفاوضات النادي الإماراتى مع لاعبين أجانب آخرين بشكل يُجبره على التخلّي عن بعض لاعبيه الأجانب ومنهم الشحات.

 

وينتظر الأهلي مشاركة الشحات مع العين بمونديال الأندية وبعدها سيتم إعلان الصفقة، الذي يتوقع أن تكلف خزينة القلعة الحمراء 30 مليون جنيه تقريبًا.

المزيد عن: رياضة حسين الشحات العين الاهلي الاخبارالرياضية اخبار الرياضة
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