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مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:32 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة
رونالدو
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مني العوضي
 
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يشهد اليوم الأربعاء والموافق 12- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

 

- كأس العالم للأندية:

 

العين الإماراتي × تيم ويلنجتون النيوزيلاندي: في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

 

دوري أبطال أوروبا:

 

- فيكتوريا بلزن × روما: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

 

- ريال مدريد × سسكا موسكو: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

 

- أياكس أمستردام × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

 

- بنفيكا × أيك أثينا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

 

- يونج بويز × يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

 

- مانشستر يونايتد × هوفنهايم: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

 

- شاختار × ليون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

 

- فالنسيا × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

 

أحد × الهلال: في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport

 

مواعيد مباريات الدوري المصري:

 

- سموحة × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

 

- إنبي × النجوم: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

 

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19:55
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روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
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