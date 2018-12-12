مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة
يشهد اليوم الأربعاء والموافق 12- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.
- كأس العالم للأندية:
العين الإماراتي × تيم ويلنجتون النيوزيلاندي: في تمام الساعة
الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN
SPORTS HD 2
دوري أبطال أوروبا:
- فيكتوريا بلزن × روما: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة
على قناة beIN SPORTS HD 3
- ريال مدريد × سسكا موسكو: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت
القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
- أياكس أمستردام × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة العاشرة
بتوقيت القاهرة على قناة beIN
SPORTS HD 3
- بنفيكا × أيك أثينا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
على قناة beIN SPORTS HD 5
- يونج بويز × يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
على قناة beIN SPORTS HD 4
- مانشستر يونايتد × هوفنهايم: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت
القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- شاختار × ليون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة
على قناة beIN SPORTS HD 6
- فالنسيا × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت
القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي:
أحد × الهلال: في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20
بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport
مواعيد مباريات الدوري المصري:
- سموحة × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً
بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت
- إنبي × النجوم: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة
على قناة أون سبورت