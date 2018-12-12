مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 12- 12- 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء والموافق 12- 12- 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.

- كأس العالم للأندية:

العين الإماراتي × تيم ويلنجتون النيوزيلاندي: في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

دوري أبطال أوروبا:

- فيكتوريا بلزن × روما: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

- ريال مدريد × سسكا موسكو: في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

- أياكس أمستردام × بايرن ميونيخ: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

- بنفيكا × أيك أثينا: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

- يونج بويز × يوفنتوس: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

- مانشستر يونايتد × هوفنهايم: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

- شاختار × ليون: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

- فالنسيا × مانشستر يونايتد: في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي:

أحد × الهلال: في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة على ksa sport

مواعيد مباريات الدوري المصري:

- سموحة × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت

- إنبي × النجوم: في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت