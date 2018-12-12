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أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب
خافير اجيري
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محمد الصو
 
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اشتكى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من عدم توافر الملابس الخاصة بالفراعنة قبل نهائيات الأمم الإفريقية.


أجيري يطالب الجبلاية بتوفير ملابس المنتخب

 

وطلب أجيري من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية، خلال الجلسة التي جمعتهما بالساعات الماضية، بضرورة توفير قمصان المنتخب قبل بداية مارس المقبل.

 

وكان مسؤولو الجبلاية أكدوا في وقت سابق أن هناك عجز في ملابس الفراعنة، بسبب توزيعها على الأقارب والأصدقاء عقب التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية.

 

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

 

وكان المنتخب الوطني، صعد إلى نهائيات الإمم الإفريقية برفقة المنتخب التونسي، لتصدرهما المجموعة قبل نهاية التصفيات بجولتين.

 

المزيد عن: منتخب مصر ملابس المنتخب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجيري
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