عمرو طارق: فضلت الانتقال لبطل أمريكا عن الدوري المكسيكي

تحدث اللاعب عمرو طارق والمنضم حديثًا لفريق نيويورك ريد بولز الأمريكي عن كواليس انضمامه لحامل اللقب.

وقال عمرو طارق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خطوة مهمة بالنسبة لي، الانضمام لبطل الدوري الأمريكي أمر ممتاز".

وتابع: "سنشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، المفاوضات بدأت قبل نهاية الموسم".

وأضاف عمرو طارق: "كنت أملك عروضا من الدوري المكسيكي والدرجة الثانية في ألمانيا ولكنني فضلت الاستمرارفي الدوري الأمريكي لموسم جديد".