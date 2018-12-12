‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على الأندية المتأهلة لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:53 ص
تعرف على الأندية المتأهلة لدور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال
الاسماعيلي والرجاء
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على فريق الإسماعيلي المصري في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 2)، بعدما تعادل الفريقين في شوطي المباراة بدون أهداف، وسبق وأن تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب والذي أقيم مؤخراً في مدينة الاسماعيلية المصرية.

 

وبذلك تختتم مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تأهل إلى دور ربع النهائي أندية، النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال السعودي ومولودية الجزائر الجزائري والاتحاد السكندري المصري والأهلي السعودي والمريخ السوداني، بالإضافة إلى الرجاء البيضاوي المغربي، ومن المنتظر أن يجرى الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الثمانية منتصف الأسبوع القادم.

المزيد عن: كاس زايد للاندية الابطال رياضة الرجاء البطولة العربية الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا