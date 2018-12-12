عاجل.. الإسماعيلي يوافق رسميا على استقالة فييرا

وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية على قبول الاستقالة التى تقدم بها البرازيلى يوسف فييرا من تدريب الفريق الأول.

وكان المدرب البرازيلى المخضرم قد طالب بالرحيل عن تدريب الفريق منذ فترة ، ليقوم المجلس بالبحث عن مدرب أجنبى جديد لخلافة فييرا يحمل سيرة ذاتية مميزة ويكون قادرا على إحداث نقلة بنتائج الفريق خلال الفترة المقبلة .

وبعد دراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المديرين الفنيين استقر مجلس الادارة ولجنة الكرة على مدير فنى أجنبى صاحب سيرة ذاتية مميزة لقيادة الفريق فى المرحلة القادمة.

هذا ومن المقرر وصول المدرب الجديد للاراضى المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور ومتابعة مباراة الفريق أمام منافسه القطن الكاميرونى ، ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الإثنين والثلاثين لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان فريق الرجاء البيضاوي المغربي تأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على فريق الإسماعيلي المصري في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك بركلات الترجيح بنتيجة (4 – 2)، بعدما تعادل الفريقين في شوطي المباراة بدون أهداف، وسبق وأن تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب والذي أقيم مؤخراً في مدينة الاسماعيلية المصرية.

وبذلك تختتم مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تأهل إلى دور ربع النهائي أندية، النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال السعودي ومولودية الجزائر الجزائري والاتحاد السكندري المصري والأهلي السعودي والمريخ السوداني، بالإضافة إلى الرجاء البيضاوي المغربي، ومن المنتظر أن يجرى الاتحاد العربي لكرة القدم قرعة دور الثمانية منتصف الأسبوع القادم.