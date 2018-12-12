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سر تأجيل خطوبة مايلى سايروس ووليام همسورث

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:51 ص
سر تأجيل خطوبة مايلى سايروس ووليام همسورث
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بالرغم من ارتداء الثنائي الشهير مايلى سايروس ووليام همسورث، خاتم الوعد "promise ring" إلا أن الثنائى لم يعلنا عن موعد الخطوبة حتى الآن.

وصرحت مايلى سايروس، فى إحدى مقابلات الراديو أنها تؤجل هذا الفكرة لأنهما يريدان أن يبنيا حبا وعلاقة قوية أولاً، بالإضافة إلى أنهما منشغلان كثيراً بأعمالهما الفنية طوال الفترة الماضية.

يذكر أن مطربة هوليوود الشهيرة مايلى سايروس عانت من حريق منزلها الشهر الماضى، وكانت من ضمن ضحايا حريق ماليبو الذى حدث فى غابات كاليفورنيا، وراح ضحاياها الكثير ولم تستوعب مايلى ما حدث إلا وتعرضت لسرقة منزلها بمنطقة سان فرناندو.


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