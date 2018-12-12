كريم شحاتة: الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف بعد أن قدم مباراة قوية أمام الرجاء المغربي.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "الإسماعيلي ظهر بشكل مشرف لولا ركلات الترجيح التي تخلى فيها الحظ عن الدراويش وكسب حارس مميز اسمه محمد فوزي".

وأضاف: "على إدارة الإسماعيلي التمسك بجورفان فييرا المدير الفني للفريق ورفض رحيله للحفاظ على استقرار الفريق".