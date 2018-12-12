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كريم شحاتة: الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:13 ص
كريم شحاتة: الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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أكد الإعلامي كريم شحاتة أن الإسماعيلي ودع البطولة العربية بشرف بعد أن قدم مباراة قوية أمام الرجاء المغربي.

 

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "الإسماعيلي ظهر بشكل مشرف لولا ركلات الترجيح التي تخلى فيها الحظ عن الدراويش وكسب حارس مميز اسمه محمد فوزي".

 

وأضاف: "على إدارة الإسماعيلي التمسك بجورفان فييرا المدير الفني للفريق ورفض رحيله للحفاظ على استقرار الفريق".

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