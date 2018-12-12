حميد الشاعري يكشف عن عمره الحقيقي خلال احتفاله بعيد ميلاده





وقام "الشاعرى" خلال لقائه المعروض على قناة DMC، بتقطيع التورته، كما كشف عن عمره الحقيقي وهو 57 عامًا.

احتفلت "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس، بعيد ميلاد المطرب والموزع حميد الشاعري، وسط حضور أصدقائه المطربين إيهاب توفيق، علاء عبد الخالق، حنان، شذى، فارس، والشاعر الغنائي عنتر هلال.