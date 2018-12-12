حميد الشاعري يكشف عن عمره الحقيقي خلال احتفاله بعيد ميلاده
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:15 ص
مريم الشريف
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احتفلت "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس، بعيد ميلاد المطرب والموزع حميد الشاعري، وسط حضور أصدقائه المطربين إيهاب توفيق، علاء عبد الخالق، حنان، شذى، فارس، والشاعر الغنائي عنتر هلال.
وقام "الشاعرى" خلال لقائه المعروض على قناة DMC، بتقطيع التورته، كما كشف عن عمره الحقيقي وهو 57 عامًا.
وقام "الشاعرى" خلال لقائه المعروض على قناة DMC، بتقطيع التورته، كما كشف عن عمره الحقيقي وهو 57 عامًا.
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