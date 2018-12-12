رامي عبد الرازق يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة حول استقالة ماجدة واصف من رئاسة "القاهرة السينمائي"

قال الناقد رامي عبد الرازق، إنه يؤيد استمرار المنتج والسيناريست محمد حفظي، في رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد نجاح إدارته للدورة الأربعين، مؤكداً أنه لا يمكن تقييم أدائه بعد دورة واحدة، وأن استمراره سيمكنه من استثمار علاقاته الدولية والاتفاق على الأفلام وتفادي أخطاء الدورة الماضية.





وكشف "عبد الرازق" في تصريح خاص ل"الفجر الفني" مفاجأة حول استقالة د. ماجدة واصف عن رئاسة المهرجان في دورته الأربعين، مؤكداً أنها كان لديها بعض المشكلات مع وزير الثقاقة الأسبق حلمي النمنم، وأضاف أنها كان لديها خطط أخرى غير رئاسة المهرجان، ووجدت أن إدارته لمدة 3 سنوات وقت كاف بالنسبة لها.



