باحث اقتصادي: دول أفريقيا بصدد الانتقال إلى اتحاد إفريقي اقتصادي على غرار الأوروبي

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قال الدكتور أحمد علي الباحث الاقتصادي بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إن فكرة التجارة البينية لم تكن مطبقة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية يزيل الحواجز الجمركية، ويساعد المنتجات المصرية على المنافسة بقوة.



وأضاف على، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن حجم السوق الإفريقية التي ستنافس بها مصر يقدر حجم مستهلكيه بمليار ومائتي مليون نسمة وهو سوق متنوع، متابعًا: "سوق بهذا الحجم من أهم مزاياه التنوع وبالتالي لو استطاعت مصر استغلال هذه الميزة سيخلق هذا لها تواجدًا ضخمًا داخل السوق الإفريقية".



وأوضح الباحث الاقتصادي بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية أن الدول الإفريقية بصدد الانتقال إلى اتحاد إفريقي اقتصادي على غرار الاتحاد الأوروبي، لاسيما مع تعالي الأصوات الداعية لوجود عملة إفريقية موحدة وبنك مركزي إفريقي موحد، لافتًا إلى أنه سيعزز التكامل الاقتصادي داخل القارة السمراء.

