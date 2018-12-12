عاجل.. بي إن سبورتس: رئيس الكاف يُعلن إقامة السوبر الإفريقي في الدوحة

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، والرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، في العاصمة القطرية "الدوحة".





بي إن سبورتس: رئيس الكاف يُعلن إقامة السوبر الإفريقي في "الدوحة"





وكتبت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد مصادقة اللجنة التنفيذية على إقامة كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والرجاء المغربي في الدوحة".

وتوج فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا علي حساب الأهلي المصري، بعدما تفوق عليه بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة القارية، بينما حصد فريق الرجاء المغربي لقب كأس الكونفيدرالية، بعدما تفوق على فريق فيتا كلوب في المباراة النهائية للبطولة.

وجرت العادة أن يستضيف ملعب صاحب لقب دوري أبطال إفريقيا، مباراة السوبر الإفريقي سنويًا، ولكن للمرة الأولى في التاريخ، أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي إقامة لقاء السوبر خارج القارة السمراء، واقامته بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وأعلن نادي الترجي التونسي في بيان رسمي أنه يرفض إقامة السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية "الدوحة"، ويتمسك بإقامة المباراة على ملعبه "رادس" وفقًا لما هو معتاد في القارة السمراء.

الجدير بالذكر أن فريق الوداد البيضاوي المغربي هو آخر فريق توج بلقب بطولة السوبر الإفريقي، وذلك علي حساب فريق مازيمبي الكونغولي، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس".

ويتصدر النادي الأهلي المصري ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة السوبر الإفريقي برصيد 6 ألقاب، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ3 ألقاب، ثم مازيمبي الكونغولي ويمتلك 3 ألقاب أيضًا، ثم النجم الساحلي التونسي وإنيمبا النيجيري ولكل منهما لقبين فقط.