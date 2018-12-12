"الآثار" تعلن الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لتقديم الخدمات للسائحين: "نعجز عن القيام بهذا الدور"

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قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الاستعانة بإحدى الشركات المصرية الكبرى لتقديم الخدمات الخاصة بالسائحين، مع الاحتفاظ بأن إدارة المنطقة للمجلس الأعلى للآثار.



وتابع وزيري، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، نفكر منذ عام في تأمين المعالم الأثرية لمنع أي محاولات لتشويهها



وأوضح أن تقديم الخدمات للسائحين ليس دور الأثريين، معقبًا: "نحن عاجزين عن القيام بهذا الدور"، لافتًا إلى أن الشركة الخاصة التي سيتم الاستعانة بها ستقدم خدمات الواي فاي، والإنترنت، والمطاعم، ودورات المياه، وغيرها.

