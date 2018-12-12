اليوم.. فصل التيار الكهربائي 6 ساعات فى فارسكور
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:09 ص
هند الشيال
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أعلن قطاع كهرباء دمياط، أمس، انقطاع التيار الكهربائي عن مغذي أولاد خلف ومغذي الرحامنة من محطة محولات فارسكور، لإعادة تقسيم خط أولاد خلف والرحامنة، غدا بداية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.
وأكد بيان، أنه من المقرر تأثر المناطق التالي "قرية العطوى، الغوابين، أولاد خلف، الرحامنة، عزبة الجندي، أبو جريدة".
وأكد بيان، أنه من المقرر تأثر المناطق التالي "قرية العطوى، الغوابين، أولاد خلف، الرحامنة، عزبة الجندي، أبو جريدة".
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