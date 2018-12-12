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اليوم.. فصل التيار الكهربائي 6 ساعات فى فارسكور

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:09 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائي 6 ساعات فى فارسكور
محافظ دمياط
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هند الشيال
 
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أعلن قطاع كهرباء دمياط، أمس، انقطاع التيار الكهربائي عن مغذي أولاد خلف ومغذي الرحامنة من محطة محولات فارسكور، لإعادة تقسيم خط أولاد خلف والرحامنة، غدا بداية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

وأكد بيان، أنه من المقرر تأثر المناطق التالي "قرية العطوى، الغوابين، أولاد خلف، الرحامنة، عزبة الجندي، أبو جريدة".
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