اليوم.. فصل التيار الكهربائي 6 ساعات فى فارسكور

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أعلن قطاع كهرباء دمياط، أمس، انقطاع التيار الكهربائي عن مغذي أولاد خلف ومغذي الرحامنة من محطة محولات فارسكور، لإعادة تقسيم خط أولاد خلف والرحامنة، غدا بداية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.



وأكد بيان، أنه من المقرر تأثر المناطق التالي "قرية العطوى، الغوابين، أولاد خلف، الرحامنة، عزبة الجندي، أبو جريدة".