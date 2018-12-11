تعرف على منافسي الأربعة العوديين الكبار في دور الـ64 بكأس خادم الحرمين

كشفت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن منافسي كبار الأندية السعودية، وهي الأهلي والهلال والاتحاد والنصر في البطولة.





وجاءت نتائج القرعة كالتالي:





سيواجه الاتحاد فريق الجبيل، بينما يواجه الجندل فريق النصر، وسيحل فريق الرياض ضيفًا على الأهلي، بينما سيواجه الهلال فريق الدرع.



