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تعرف على منافسي الأربعة العوديين الكبار في دور الـ64 بكأس خادم الحرمين

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:36 م
تعرف على منافسي الأربعة العوديين الكبار في دور الـ64 بكأس خادم الحرمين
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن منافسي كبار الأندية السعودية، وهي الأهلي والهلال والاتحاد والنصر في البطولة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: 

سيواجه الاتحاد فريق الجبيل، بينما يواجه الجندل فريق النصر، وسيحل فريق الرياض ضيفًا على الأهلي، بينما سيواجه الهلال فريق الدرع.

وأقيمت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس الملك في مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، بحضور قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
المزيد عن: كأس خادم الحرمين الشريفين قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال النصر الاتحاد الأهلي
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