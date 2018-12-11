في عيد ميلاده الـ46.. الفيفا يُهنئ سامي الجابر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:26 م
عمر عبدالعزيز
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وجه حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك كأس آسيا، التهنئة لأسطورة المنتخب السعودي ونادي الهلال، سامي الجابر، بمناسبة ذكرى ميلاده الـ46.
ونشر حساب "فيفا" الرسمي مقطع فيديو لأحد أهداف الجابر، وعلق قائلًا: "تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الكرة السعودية سامي الجابر الذي يتم 46 سنة اليوم! كل عام وأنت بخير كابتن سامي".
كما قام حساب بطولة كأس آسيا 2019 الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بنشر صور لنجم الهلال السابق، وقال: "نهنئ الأسطورة سامي الجابر بمناسبة ذكرى ميلاده الـ46".
وأشاد بإنجازات سامي الجابر مع المنتخب السعودي لكرة القدم، وتتويجه ببطولة كأس آسيا، وألحق بالتغريدة تقريرًا سابقًا للاتحاد الآسيوي يسرد قصة نجم الهلال السابق.
ومن الجدير بالذكر أن سامي الجابر يعد أحد أساطير الهلال والمنتخب السعودي، حيث توج بعدد من الألقاب، ومنها الدوري السعودي مرتين، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري، كما ساهم في تأهل الأخضر إلى الدور الثاني من مونديال 1994.
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