وزير الصناعة: لأول مرة يتجمع عارضين أفارقة في قلب العالم مصر

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قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، الذي تم افتتاحه صباح اليوم، ينظمه البنك الإفريقي لتنمية الصادرات، ومصر هي الدولة المضيفة ، وهو معرض قوى وناجح جدًا، به 32 دولة بـ 1000 عارض.



وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه لأول مرة يتجمع عارضين أفارقة في قلب العالم مصر، وهذا تكليل جهود الأخوة الأفارقة خلال السنوات الماضية، وإستعدادًا لنقلة جديدة في إفريقيا.



وشدد على أن العالم أجمع أيقن أن أكبر عائد استثماري في إفريقيا، والجميع حاليًا يتجه لأفريقا، معقبًأ: "أفريقيا أولى بنفسها، وعادت مصر تأخذ مكانتها الطبيعية أن تكون الأخ الأكبر أو من لديه خبرة وقلبه على أخواته، لتبادل خيراتنا معًا".



وأوضح أن غدًا الأربعاء سيقام مؤتمر لوزراء التجارة الأفارقة لمناقشة اتفاقية قرارية وقعت منذ عام، ومناقشة تفعيلها وصل منهم حتى الآن 35 وزيرًا، وهذا عدد غير مسبوق.

