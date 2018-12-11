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خالد أبوبكر: خطاب ماكرون لم يرضي أحد.. وتاريخ فرنسا يدفع الثمن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:15 م
خالد أبوبكر: خطاب ماكرون لم يرضي أحد.. وتاريخ فرنسا يدفع الثمن
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل أحزاب المعارضة الفرنسية انضموا لمتظاهري السترات الصفراء، مضيفًا أن الـ 13 دقيقة مدة خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون لم ترضي أحد.

وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن 45% من مدارس المرحلة الثانوية بفرنسا تظاهروا اليوم، لافتًا إلى أن هناك شخصيات بين صفوف المتظاهرين شاركت من قبل ماكرون في اتخاذ قرارات تسببت في غضب الشارع الفرنسي.

وأضاف، أن هناك معركة بين الشعب الفرنسي وماكرون، ولا أحد يعلم من سينتصر، متابعا أن تاريخ فرنسا هو من يدفع ثمن ما يحدث الآن.
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