خالد أبوبكر: خطاب ماكرون لم يرضي أحد.. وتاريخ فرنسا يدفع الثمن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل أحزاب المعارضة الفرنسية انضموا لمتظاهري السترات الصفراء، مضيفًا أن الـ 13 دقيقة مدة خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون لم ترضي أحد.





وأشار "أبوبكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، إلى أن 45% من مدارس المرحلة الثانوية بفرنسا تظاهروا اليوم، لافتًا إلى أن هناك شخصيات بين صفوف المتظاهرين شاركت من قبل ماكرون في اتخاذ قرارات تسببت في غضب الشارع الفرنسي.



