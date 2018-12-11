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الشرطة الفرنسية تكشف عن "سلاح سري" قادر على التصدي للمتظاهرين

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:46 م
الشرطة الفرنسية تكشف عن سلاح سري قادر على التصدي للمتظاهرين
الشرطة الفرنسية
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وكالات
 
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كشف مصدر في شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، أن القوات تحتفظ بـ"سلاح سري" قادر على التصدي لمتظاهري "السترات الصفراء"، حتى إذا كانوا يرتدون أقنعة.


ونقلت صحيفة "ماريان" عن المصدر، أن الشرطة ستلجأ إلى هذا السلاح في حال "خرجت الأمور عن السيطرة".


وأوضح المصدر أن السلاح يقوم برش سائل يمكنه أن يوقف زحف المتظاهرين، ولن يستطيعوا الهرب أو التخلص منه.


وأشار المصدر إلى أن المدرعات كانت مجهزة بمدافع مائية مليئة بهذا السائل خلال أعمال الشغب في اليوم  الثاني، إلا أن الضباط تلقوا أوامر بعدم الاستعانة به إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة.


ووفقا للمصدر، كل مدفع مائي قادر على أن يرش السائل في محيط مساحة بحجم عدة ملاعب كرة قدم.


وبدأت أعمال الاحتجاج لحركة "السترات الصفراء"، التي عارضت في البداية الزيادة في أسعار البنزين، ثم أصبحت غير راضية عن الوضع الاجتماعي في فرنسا، في 17 نوفمبر الماضي.


وتصاحب الاحتجاجات الجماهيرية التي تحدث أيام السبت مصادمات مع رجال الشرطة وأعمال شغب من إحراق السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.

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