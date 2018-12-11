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طارق يحيي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:34 م
طارق يحيي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد
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محمد الصو
 
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أعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

ويلتقي سموحة الاتحاد السكندري، مساء غدٍ على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وأحمد لورد.

خط الدفاع: محمود منصور، ومحمود عزت، وسيد فريد، وأحمد غنيم، وأمير عابد، ومحمود معاذ.

خط الوسط: إسلام صالح، وأحمد حمص، وإبراهيم عبد القوى، ومحمود سيد، وشريف رضا، ويامادو توريه، ومحمد حمدى زكى.

خط الهجوم: حسام حسن، ونسيبامبي، وأوميد أوكيري.

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