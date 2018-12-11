ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:30 م
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
إليك مجموعة من نجمات العالم صاحبات الوجه الطويل لتستوحي منهن التسريحة المناسبة لك.

الشعر القصير هو الأنسب للـ وجه الطويل، لذا فإن الكثير من النجمات اعتمدنه هذا العام، كونه من قصَات الشعر الأكثر رواجَا هذا العام.

النجمة Cate Blanchett كيت بلانشت اختارت الشعر المتموج قليلًا، والغرة الجانبية مع الفرق بأقصى جانبي الشعر، ووضعت جانب الشعر الآخر فوق أذنها، لإبراز أقراط الأذن.

كما اختارت النجمة تسريحة الشعر الأملس الذي يلامس الأكتاف، مع صبغة البلاتينيوم وفروة الرأس بـ اللون الأسود لتسريحة شعر كلاسيكية، والتي تناسب أكثر الصبية الثلاثينية صاحبة الشخصية الجادة، مع الملامح الرقيقة.

تسريحة الريترو يمكنك اعتمادها مع وجهك الطويل، على طريقة النجمة Emma Stone إيما ستون بشكل انسيابي وناعم، وإن كان ذقنك حادًا جدًا يفضل أن تضعي الشعر كله إلى جانب واحد لإطلالة أكثر بساطة.

أما إذا كنت تفضلين الشعر الطويل، فاختاري التسريحة على جانب واحد، أو اتركي الشعر منسدلًا قليلًا للوراء، أو أحد جانبيه، حتى تبرزي جمال وجهك، مع اعتماد الغرة الطويلة قليلً كـ النجمة العالمية Kelly Rowland كيلي رونالد.

أو اختاري غرة أطول كالتسريحة التي اعتمدتها كيم كاردشيان على أن يكون الفرق في المنتصف مع إرجاع نصف خصلات الشعر للوراء، حتى لا تخفي عظمتي الوجه تمامًا ولئلا يبدو الوجه نحيفًا.
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
قصات شعر تناسب الشعر الطويل.. اعتمديها كالنجمات
المزيد عن: قصات شعر تسريحة الشعر تسريحات النجمات التسريحة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
1
x
17:00
2
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان