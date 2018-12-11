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المنتجين العرب يهنئ حسين زين لاختياره نائبًا لاتحاد إذاعات الدول العربية ‏

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:27 م
المنتجين العرب يهنئ حسين زين لاختياره نائبًا لاتحاد إذاعات الدول العربية ‏
حسين زين
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أحمد رمضان متولي
 
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هنا الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، الإعلامي حسين ‏زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام  بمناسبة انتخابه بالإجماع نائبا ثانيا  ‏لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة بتونس.‏

 

وقال أبوذكري في برقية تهنئة: "بصفتي رئيسا للاتحاد العام للمنتجين العرب وبالنيابة ‏عن أعضائه وتنظيماته المكونة في مختلف الدول العربية نتقدم لسيادتكم بخالص ‏التهنئة بمناسبة اختياركم نائب ثاني لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية  والتي تعكس ‏ثقة كل الأعضاء في شخصكم الكريم وتبرز قيامكم بواجباتكم المهنية علي أكمل وجه ‏وتقديمكم الكثير لخدمة العمل الإعلامي العربي المشترك". ‏

 

‏ وأوضح أبوذكري:  ان الاجماع العربي علي اختيار الإعلامي حسين زين نائبا ثانيا ‏لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ياتي تقديرا من كل ‏الهيئات الاذاعية والتليفزيونية ‏العربية لدور مصر البارز في الساحة العربية ويعكس المكانة المرموقة التي يحظي بها ‏الاعلام المصري علي الساحة العربية الي جانب دور الاعلامي حسين زين الواضح ‏والملموس في ‏خدمة الاعلام العربي وتطلعاتة في تقيم المزيد من التعاون العربي ‏المشترك و خدمة القضايا الإعلامية ‏.‏

 

معبرا عن خالص تهانيه بانتخابه نائبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية متمينا ‏لة كل النجاح و‏التوفيق والسداد للإسهام في خدمة المؤسسات الإعلامية العربية ورفع ‏راية وشان ‏الإعلام العربي . ‏

 

يذكر ان اجتماع الجمعية العامة شهد عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي لدورة ‏‏2019-2020 لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد وأسفرت النتائج عن ‏الاختيار بالإجماع استمرار محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية كما ‏اختير بالإجماع سعد جريس من السعودية نائبا أول لرئيس الاتحاد واستمرار المهندس ‏عبد الرحيم سليمان مديرا عاما لاتحاد إذاعات الدول العربية.‏

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