المنتجين العرب يهنئ حسين زين لاختياره نائبًا لاتحاد إذاعات الدول العربية
هنا الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام بمناسبة انتخابه بالإجماع نائبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة بتونس.
وقال أبوذكري في برقية تهنئة: "بصفتي رئيسا للاتحاد العام للمنتجين
العرب وبالنيابة عن أعضائه وتنظيماته المكونة في مختلف الدول العربية نتقدم لسيادتكم
بخالص التهنئة بمناسبة اختياركم نائب ثاني لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والتي تعكس ثقة كل الأعضاء في شخصكم الكريم وتبرز
قيامكم بواجباتكم المهنية علي أكمل وجه وتقديمكم الكثير لخدمة العمل الإعلامي العربي
المشترك".
وأوضح أبوذكري: ان الاجماع
العربي علي اختيار الإعلامي حسين زين نائبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية
ياتي تقديرا من كل الهيئات الاذاعية والتليفزيونية العربية لدور مصر البارز في الساحة
العربية ويعكس المكانة المرموقة التي يحظي بها الاعلام المصري علي الساحة العربية
الي جانب دور الاعلامي حسين زين الواضح والملموس في خدمة الاعلام العربي وتطلعاتة
في تقيم المزيد من التعاون العربي المشترك و خدمة القضايا الإعلامية .
معبرا عن خالص تهانيه بانتخابه نائبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول
العربية متمينا لة كل النجاح والتوفيق والسداد للإسهام في خدمة المؤسسات الإعلامية
العربية ورفع راية وشان الإعلام العربي .
يذكر ان اجتماع الجمعية العامة شهد عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي
لدورة 2019-2020 لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد وأسفرت النتائج عن الاختيار
بالإجماع استمرار محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية كما اختير بالإجماع
سعد جريس من السعودية نائبا أول لرئيس الاتحاد واستمرار المهندس عبد الرحيم سليمان
مديرا عاما لاتحاد إذاعات الدول العربية.