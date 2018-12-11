المنتجين العرب يهنئ حسين زين لاختياره نائبًا لاتحاد إذاعات الدول العربية ‏

هنا الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري، الإعلامي حسين ‏زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام بمناسبة انتخابه بالإجماع نائبا ثانيا ‏لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة بتونس.‏

وقال أبوذكري في برقية تهنئة: "بصفتي رئيسا للاتحاد العام للمنتجين العرب وبالنيابة ‏عن أعضائه وتنظيماته المكونة في مختلف الدول العربية نتقدم لسيادتكم بخالص ‏التهنئة بمناسبة اختياركم نائب ثاني لرئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والتي تعكس ‏ثقة كل الأعضاء في شخصكم الكريم وتبرز قيامكم بواجباتكم المهنية علي أكمل وجه ‏وتقديمكم الكثير لخدمة العمل الإعلامي العربي المشترك". ‏

‏ وأوضح أبوذكري: ان الاجماع العربي علي اختيار الإعلامي حسين زين نائبا ثانيا ‏لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ياتي تقديرا من كل ‏الهيئات الاذاعية والتليفزيونية ‏العربية لدور مصر البارز في الساحة العربية ويعكس المكانة المرموقة التي يحظي بها ‏الاعلام المصري علي الساحة العربية الي جانب دور الاعلامي حسين زين الواضح ‏والملموس في ‏خدمة الاعلام العربي وتطلعاتة في تقيم المزيد من التعاون العربي ‏المشترك و خدمة القضايا الإعلامية ‏.‏

معبرا عن خالص تهانيه بانتخابه نائبا ثانيا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية متمينا ‏لة كل النجاح و‏التوفيق والسداد للإسهام في خدمة المؤسسات الإعلامية العربية ورفع ‏راية وشان ‏الإعلام العربي . ‏

يذكر ان اجتماع الجمعية العامة شهد عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي لدورة ‏‏2019-2020 لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد وأسفرت النتائج عن ‏الاختيار بالإجماع استمرار محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية كما ‏اختير بالإجماع سعد جريس من السعودية نائبا أول لرئيس الاتحاد واستمرار المهندس ‏عبد الرحيم سليمان مديرا عاما لاتحاد إذاعات الدول العربية.‏