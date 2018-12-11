هجوم على وزيرة الصحة وإحالة 6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية.. أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان

تناولت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشة العديد من القضايا الشائكة، من بينها احالة 6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة، وتناقش 79 طلب إحاطة و12 سؤالا موجهًا لوزيرة الصحة والسكان بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء.

وتتناول طلبات الإحاطة ظاهرة بيع الأدوية على الأرصفة ومنها أدوية مغشوشة وضرورة إنشاء هيئة للأغذية والدواء لضمان سلامة الأدوية المتداولة، ونقص الأدوية وإنشاء الهيئة العامة للأدوية، ومشاكل التأمين الصحى، وتأخر قرارات العلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة ووفاة طبيبة بإحدى المستشفيات نتيجة الإهمال، ودور الوزارة في مواجهة ظاهرة انتشار إحاطة عن الكلاب الضالة وعلاج المصابين بعقر الكلاب، وسياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة.

احراج وزيرة الصحة

ووضعت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، في موقف محرج أمام البرلمان، وشنت النائبة هجوما حادا على الوزيرة، قائلة: "الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي".

وأكدت النائبة، أنه على الرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة في مواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عدد من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة.

واستنكرت النائبة نقص الحضانات في المستشفيات، مشيرة إلى أن الأطفال تتعرض للموت بسبب العجز في عدد الحضانات، وغيره من الملفات التي يجب أن تتناولها الوزيرة. واعترضت النائبة، على قيام الوزارة بإرسال مندوبين غير قادرين على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

نائب يشكو من الخدمات الصحية

كما استنكر محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، تقاعس وزارة الصحة في تطوير المستشفيات العامة والوحدات الصحية ببولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، قائلاً "وزارة الصحة تهتم بالمناطق الراقية، ولا تفكر في المناطق الشعبية.. إحنا قاعدين نعيط 24 ساعة من نعدام الخدمات الصحية، ولا حد بيعبرنا، وشكل الحكومة نهارها أزرق معانا".

الموافقة على احالة "30 اقتراح برغبة" للحكومة لتنفيذ ما جاء فيها

وافق مجلس النواب، على إحالة 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة باقتراحات برغبة، مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات بعد موافقة لجنة الاقتراحات عليها. كما وافق على احالة تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح بقانون مقدم من نائب عن إنشاء مجلس أعلى للمسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكاتب اللجنة التشريعية والخطة.

احالة 6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة

كما حال مجلس النواب 6 تقارير للجنة التشريعية بشأن 6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها، من بينها أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب اللجنة التشريعية والاقتصادية، بالاضافة لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018 إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكتبى اللجنة الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

و أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب اللجنة الاقتصادية.

كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/20 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الاقتصادية والمحلية، وقرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية اذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى.

و أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والخارجية.

نائب يطالب الحكومة برفع الحظر عن تقاوي البطاطس

عرض النائب العمدة عثمان منتصر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، البيان العاجل الذي طالب الحكومة خلاله برفع الحظر عن تقاوي البطاطس في الثلاجات محذرا من إرتفاع أسعارها من 16 إلى 20 جنيها، ليعقب الدكتور على عبد العال: "البطاطس لن تصل لهذا السعر، وسعرها معقول الآن، لا تثير بلبة".

وأوضح "عثمان"، أن قرار التحفظ أثر بالسلب على التقاوى المستوردة هذا الموسم من خلال استغلال أعداء الوطن فى الخارج الأمر والإدلاء بتصريحات فى الإعلام الخارجي، وهو ما أدى إلى انخفاض الوارد من الشركات الموردة لتقاوى البطاطس هذا العام بدلا من 150 ألف طن لتكون 85 ألف طن تذهب 25 ألف طن لمصانع الشيبسي، مما يؤدى بالسلب على إنتاج المحصول الفترة القادمة، مطالبًا الحكومة بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبطاطس التى كانت مشكلة فى الفترة من سنة 1981 حتى سنة 1994 برئاسة وزير الزراعة أنذاك.