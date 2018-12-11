الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف نفق ثالث لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عن اكتشاف نفق ثالث يعود لتنظيم حزب الله، وقد تجاوز الأراضي اللبنانية، وكان معداً لأغراض هجومية.







وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش كشفت مساراً لنفق هجومي آخر امتد من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أن الجيش نجح في السيطرة على النفق وكشف مساره.







وأضاف: "لقد تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى، حيث يعرض كل من يدخل إليه نفسه للخطر، حيث يجري الجيش الإسرائيلي أعمال دراسة داخل مسار النفق".







وأعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، عن اكتشافه نفقين آخرين على الحدود اللبنانية، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية استمرار العمل في هذه الأنفاق التي تشكل بسحب إسرائيل، خرقاً للقرار الأممي رقم 1701.