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شادي محمد: انتهي عصر مقولة "الأهلي بمن حضر"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:11 م
شادي محمد: انتهي عصر مقولة الأهلي بمن حضر
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علاء خليف
 
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أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أنه انتهى عصر مقولة الأهلي بمن حضر، والشعارات.


وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد طارق اضا: "المنافسة أصبحت قوية سواء مع الزمالك أو بيراميدز، ويجب التركيز بسكل كبير في النعاقدات المقبلة".


وتابع: "يجب على الجماهير الهدوء وترك الإدارة تختار المدير الفني الجديد بتريث حتى لا نكرر تجربة كارتيرون مجدداً".


وأضاف: "أرى أنه لو تم التعاقد مع مدير فني اجنبي في الوقت الحالي لن يكون مفيد، لأنه سيحتاج لوقت طويل حتى يتعرف على اللاعبين، ويجب الانتظار حتى بداية الموسم للتعاقد مع مدرب كبير، لأن المتاحين حاليا كلهم بلا أندية ومدربين درجة تانية".

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