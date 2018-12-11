شادي محمد: انتهي عصر مقولة "الأهلي بمن حضر"

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أنه انتهى عصر مقولة الأهلي بمن حضر، والشعارات.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد طارق اضا: "المنافسة أصبحت قوية سواء مع الزمالك أو بيراميدز، ويجب التركيز بسكل كبير في النعاقدات المقبلة".



