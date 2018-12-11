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صالح الراشد: لم أحرّض الفتيات على خلع الحجاب إلا لو كن يردن الارتباط بي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:08 م
صالح الراشد: لم أحرّض الفتيات على خلع الحجاب إلا لو كن يردن الارتباط بي
صالح الراشد
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الفجر السعودي
 
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أوضح الإعلامي العراقي صالح الراشد، اليوم الثلاثاء، حقيقة ما تردد حول أنه يحرّض الفتيات على خلع الحجاب، بعد أن قال إنه لايريد فتاة أحلامه محجبة.

 

وقال الراشد في مقابلة ببرنامج “ع السيف” على قناة “ ATV ” الكويتية، إنه: لم يدع الفتيات لخلع الحجاب، إلا لو كن يردن الارتباط به.

 

وأضاف الراشد مؤكدا على أنه يرفض الزواج التقليدي، ويتمنى أن يعيش قصة حب.

 

 

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