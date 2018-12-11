رئيس جامعة كفرالشيخ يبحث استعدادات أسبوع شباب الجامعات مع لجنة التنظيم (صور)

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التقى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، بلجنة التنظيم والاستقبال الخاص باسبوع شباب الجامعات الثاني عشر وحثهم على بذل الجهود لظهور الملتقى بمستوى متميز نظرا لضخامة المسؤليه الملقاه علي عاتقهم ومدى أهمية هذه اللجنة في تمثيل الجامعه أمام الضيوف.



أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على وجوب الاستعداد التام للجامعة لتنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية لما بها من إمكانات ومقومات مُعدة لاستقبال وفود الجامعات المصرية المشاركة، وحث الطلاب المشاركين في لجنة التنظيم علي حسن التصرف السريع والمناسب وتحمل المسؤلية والثبات الانفعالي وكيفية ادارة الموقف بالشكل المناسب.



وأعلن القمرى، عن افتتاح بعض المنشئآت بالجامعة اثناء الاسبوع كإدارة الجامعة والمكتبة المركزية ومركز المؤتمرات ودار الضيافة والإسكان المتميز للطالبات ومركز الخدمات الطلابية.