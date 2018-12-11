تواصل- السعودية| الغذاء والدواء تحذر من استخدام مستحضرين للتخسيس

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضرين يتم الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت والباعة المتجولين، باعتبارهما فعالين للتخسيس وانقاص الوزن.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن مستحضر (Magrim Super ower Slimming)، مغشوش بمادتين دوائيتين محظورتين ويتم تسويقه بادعاءات مضللة.

وأضافت أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة بمستحضر (Magrim Super Power Slimming) الذي يتم التسويق والترويج له باعتباره مستحضرًا طبيعيًا وفعّالًا للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات "الهيئة" أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة.

إذ ثبت غش المستحضر الذي يصنع في هونج كونج بمادتي (Sibutramine) و(Phenolphthalein) الدوائيتين المحظورتين لعدم ضمان مأمونيتهما وخطرهما على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة استخدامهما تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

كما حذرت الهيئة من مستحضر (Burning Fat Slimming capsule)؛ لغشه بمادة دوائية محظورة وتسويقه بادعاءات مضللة، مضيفة أنها رصدت خلال الحملات التفتيشية ومتابعة البلاغات الواردة، المستحضر الذي يسوق ويروج له باعتباره طبيعيًا وفعّالًا للتخسيس وإنقاص الوزن، في حين أظهرت تحاليل مختبرات "الهيئة" أن هذا الادعاء مضلل ولا أساس له من الصحة.

فقد ثبت غش المستحضر الذي يصنع في البرازيل بمادة (Sibutramine) الدوائية المحظورة بسبب عدم ضمان مأمونيتها وخطرها على الصحة، ووجود أعراض جانبية خطيرة قد تحدث نتيجة لاستخدامها تتمثل في ارتفاع احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوصت المستهلكين بتجنب استخدام المستحضرين، والتخلص مما لديهم من عينات منهما، مشددة على ضرورة عدم تناول المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى "الهيئة"، مشيرة إلى إمكانية معرفة المستحضرات المسجلة عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، والتحقق من وجود رقم التسجيل الخاص بالمستحضر على العبوة.

وأهابت بالمستهلكين إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية عن طريق الرقم المجاني: 8002490000، أو الفاكس: 00966112057662، أو الرقم الموحد:19999، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected].

المصدر: صحيفة تواصل