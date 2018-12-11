اعمال حفر تكسر انبوب غاز بشط مريم

على إثر قيام أحد المواطنين بأشغال حفر، تسربت كمية هامة من الغاز بمنطقة شط مريم التابعة لولاية سوسة، حيث كان المواطن يحفر بواسطة ''تراكس'' أمام بناية على ملكه، مما تسبب في كسر أحد الأنابيب وتسرب الغاز.





وقد تحولت كل من وحدات الحماية المدنية و الحرس الوطني وأعوان شركة الكهرباء والغاز، على عين المكان للسيطرة على الغاز المسرب.



