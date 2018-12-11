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اعمال حفر تكسر انبوب غاز بشط مريم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:16 م
اعمال حفر تكسر انبوب غاز بشط مريم
صورة أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
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على إثر قيام أحد المواطنين بأشغال حفر، تسربت كمية هامة من الغاز بمنطقة شط مريم التابعة لولاية سوسة، حيث كان المواطن يحفر بواسطة ''تراكس'' أمام بناية على ملكه، مما تسبب في كسر أحد الأنابيب وتسرب الغاز.

وقد تحولت كل من وحدات الحماية المدنية و الحرس الوطني وأعوان شركة الكهرباء والغاز، على عين المكان للسيطرة على الغاز المسرب.

و تجدر الإشارة إلى أن موقع تسرب الغاز، قريب من أماكن العمران.
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